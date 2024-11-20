Россиянка организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд

В Челябинске хозяйку притона в спа-салоне с 10 проститутками отдали под суд

В Челябинске 29-летняя местная жительница организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в Калининский районный суд города.

По данным правоохранителей, фигурантка организовала бордель в арендованном нежилом помещении на Университетской набережной. Притон работал под видом спа-салона. Для работы в нем она подобрала более десяти девушек. Они оказывали услуги интимного характера за деньги. Основную прибыль обвиняемая оставляла себе, а оставшуюся часть выплачивала работницам. Кроме того, для того, чтобы рекламировать салон, она наняла человека, который создал сайт в интернете, где были опубликованы контактные телефоны и цены на различные виды услуг.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре полицейские накрыли интим-салон с несовершеннолетними.