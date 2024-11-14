Российская полиция накрыла интим-салон с несовершеннолетними

В Комсомольске-на-Амуре силовики нарыли интим-салон с несовершеннолетними

В Комсомольске-на-Амуре полицейские накрыли интим-салон с несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, нелегальный бизнес замаскировали под массажную студию. Проведенная оперативниками работа позволила задержать двух подозреваемых 29 лет и 31 года в организации занятия проституцией, а также трех администраторов этого салона.

В момент визита сотрудников полиции там находились еще пять массажисток, среди которых были две девушки в возрасте 16 и 17 лет. В ходе обыска обнаружены прайс-листы на услуги и записи, свидетельствующие о нелегальной прибыли.

В отношении организаторов возбуждено уголовное дело, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянин обиделся на проститутку и украл ее телефон.