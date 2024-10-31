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19:25, 31 октября 2024Силовые структуры

Россиянин обиделся на проститутку и украл ее телефон

В Москве мужчина обиделся на проститутку и украл ее телефон
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

В Москве обиженный на проститутку мужчина украл ее телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 19-летняя девушка жила на съемной квартире, там же принимала клиентов. 28 октября к ней пришел очередной гость, который оплатил услугу и сразу решил преступить к делу. Но в процессе женщина почувствовала неприятный запах, о чем сразу сообщила мужчине.

После этого клиент попросил вернуть ему деньги, но получил отказ. Его это не устроило, и он забрал ее телефон с ключами от квартиры, после чего скрылся. Девушка через соседей вызвала полицию и заявила им, что ее ограбили и пытались изнасиловать. Ущерб оценила в 35 тысяч рублей.

Преступник был оперативно задержан, и в отделе выяснилось, что все должно было быть добровольно и на платной основе.

Ранее сообщалось, что женщина пошла со свекровью на экскурсию в бордель и осталась там работать.

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