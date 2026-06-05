Букмекеры считают россиянку Мирру Андрееву фаворитом женского финала «Ролан Гаррос»

Назван фаворит женского финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Betonmobile.

В финале турнира встретятся россиянка Мирра Андреева и полька Майя Хвалиньска. Букмекеры считают Андрееву фаворитом противостояния, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,28. Успех польской теннисистки оценивается с котировкой 3,70.

Финал женского «Ролан Гаррос» 6 июня. Встреча между Андреевой и Хвалиньской начнется в 16:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Хвалиньске не хватило денег на оплату отеля в Париже в течение всего турнира. На пресс-конференции после полуфинального матча с россиянкой Дианой Шнайдер она рассказала, как ей удалось выйти из положения.