Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 5 июня 2026Экономика

Немецкий депутат назвал причину отсутствия сотрудничества между компаниями из ФРГ и России

Котре: Компании ФРГ не могут возобновить бизнес с РФ из-за давления США
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США. Об этом пишет РИА Новости.

На ПМЭФ он отметил, что давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок.

По сравнению с IV кварталом 2025 года в I квартале этого года экономика Германии выросла на 0,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Экспозицию павильона «Душа России» на ПМЭФ-2026 представили высоким международным гостям

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

    В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok