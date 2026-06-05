Котре: Компании ФРГ не могут возобновить бизнес с РФ из-за давления США

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США. Об этом пишет РИА Новости.

На ПМЭФ он отметил, что давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок.

По сравнению с IV кварталом 2025 года в I квартале этого года экономика Германии выросла на 0,3 процента.

