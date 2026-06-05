В российском городе нашли заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри

В Салавате найден заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри

В Салавате местные жители нашли заколоченный морозильник, внутри которого был труп мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Морозильник нашли у реки в мае. Благодаря результатам дактилоскопической экспертизы личность потерпевшего удалось установить. Им оказался 67-летний местный житель. Правоохранители выяснили круг его общения и то, где и в чьей компании его видели в последний раз. Вскоре личность расправившегося с ним злоумышленника была установлена.

По данным следствия, преступление совершил 35-летний ранее судимый местный житель. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Он заключен под стражу.

По информации ведомства, в декабре 2025 года пострадавший распивал спиртные напитки в компании знакомых. В какой-то момент между ним и фигурантом произошла бытовая ссора и драка. Во время потасовки обвиняемый расправился с мужчиной. Затем он решил спрятать следы преступления. Он купил старый холодильник и поместил туда пострадавшего. После этого он заказал доставку груза на окраину города и оставил его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества.

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