По делу о найденной в диване москвичке задержали иностранца

Суд арестовал гражданина Кыргызстана по делу о найденной в диване москвичке

Люблинский районный суд Москвы арестовал гражданина Кыргызстана по обвинению в расправе над соотечественницей. Ее несколько дней назад нашли без признаков жизни в одной из квартир на юго-востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Иностранец пробудет под стражей до 19 июля.

О пропаже женщины стало известно 18 мая. Сотрудники силовых структур прибыли в квартиру на Люблинской улице и нашли ее с множественными телесными повреждениями в диване. В причастности в преступлении заподозрили соседа по квартире — 30-летнего гражданина Кыргызстана. На тот момент он уже успел покинуть Россию.

