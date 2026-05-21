По делу о найденной в диване москвичке задержали иностранца

19:31, 21 мая 2026Силовые структуры

Суд арестовал гражданина Кыргызстана по делу о найденной в диване москвичке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Люблинский районный суд Москвы арестовал гражданина Кыргызстана по обвинению в расправе над соотечественницей. Ее несколько дней назад нашли без признаков жизни в одной из квартир на юго-востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Иностранец пробудет под стражей до 19 июля.

О пропаже женщины стало известно 18 мая. Сотрудники силовых структур прибыли в квартиру на Люблинской улице и нашли ее с множественными телесными повреждениями в диване. В причастности в преступлении заподозрили соседа по квартире — 30-летнего гражданина Кыргызстана. На тот момент он уже успел покинуть Россию.

