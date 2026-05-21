20:16, 21 мая 2026

Покушение на убийство в московском институте раскрыли спустя 20 лет

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следователи раскрыли покушение на убийство, совершенное более 20 лет назад в одном из университетов Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Все произошло в 2004 году. Члены организованной преступной группы захотели убить мужчину и тщательно спланировали свое преступление. Они приобрели оружие и проследили за будущей жертвой, а в конце октября решили действовать. Вечером 27 октября они вошли в здание института на Сиреневом бульваре и разместились около входа в спортивный зал. Увидев мужчину, злоумышленники бросили в него две гранаты и открыли огонь. В результате атаки пострадали два человека, которые сопровождали его.

Изначально нападавших не нашли, но спустя 20 лет следователи вышли на троих человек. Их задержали. В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения. Их подельников ищут.

Ранее Люблинский районный суд Москвы арестовал гражданина Кыргызстана по обвинению в расправе над соотечественницей. Ее несколько дней назад нашли без признаков жизни в диване в одной из квартир на юго-востоке столицы.

