В российском городе открыли посвященную Жириновскому улицу

В Уфе открыли новую улицу, посвященную политику и бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Кадры мероприятия опубликованы в аккаунте «ЛДПР Республика Башкортостан» во «ВКонтакте».

Отмечается, что на церемонию в российский город прилетел руководитель партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Он торжественно перерезал синюю ленту.

Известно, что присвоение улице имени основателя ЛДПР утвердил Горсовет столицы Республики Башкортостан. Идею власти обсуждали несколько лет, однако во время первого опроса местных жителей инициатива с небольшим перевесом проиграла.

Позже администрация провела голосование снова, посчитав разницу между сторонниками и противниками идеи незначительной. В результате вариант «за» стал выигрышным.

В январе члены ЛДПР анонсировали создание криптовалюты имени Жириновского. Куратор партийной «молодежки» Дмитрий Шатунов заявил, что в качестве рабочих названий рассматриваются «Жириновский-койн», «ВВЖ-койн» и «койн Жириновского».