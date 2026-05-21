21:41, 21 мая 2026

Стало известно о беспокойстве в Прибалтике из-за заявления разведки России

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: David W Cerny / Reuters

Балтийские страны обеспокоены заявлением Службы внешней разведки (СВР) России о планах Украины нанести удары с их территории. Об этом сообщает британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture (SC).

Он отметил, что Россия предупредила, что ей известны координаты пусковых площадок в Латвии и других государствах Прибалтики, и она готова нанести удары по этим целям.

«Вероятно, это объясняет, почему эстонцы решили сбить дрон, летевший в сторону России. (...) Это позволяет предположить, что лица, принимающие решения в Таллине, осознали, что стране грозит опасность быть пойманной с поличным при совершении акта войны против Москвы», — пишет политолог.

По его словам, власти балтийских стран наращивают сотрудничество с Украиной из-за своей русофобии, но это вызывает серьезные стратегические противоречия, что демонстрирует распад правящей коалиции в Латвии.

Ранее СВР России заявила, что командование ВСУ готовит удары по России с территории Латвии. При этом глава МИД прибалтийской республики Байба Браже утверждает, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак на Россию.

