Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 21 мая 2026Мир

Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

Guardian: «Народная партия тараканов» стала самой популярной в Индии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Индийская «Народная партия тараканов» стала самой популярной в стране, набрав более 18 миллионов подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и обойдя по этому показателю правящую партию. Об этом сообщает The Guardian.

«Страница набрала более 15 миллионов подписчиков, намного опередив правящую партию "Бхаратия джаната парти" (БДП) [премьер-министра] Нарендры Моди, у которой на этой платформе 8,8 миллиона подписчиков», — указано в статье.

Движение было образовано после того, как глава Верховного суда Индии сравнил безработную молодежь с «тараканами, которые сидят в интернете и нападают на всех подряд». Аккаунт партии в соцсети Х вскоре был заблокирован на территории Индии.

Ранее сообщалось, что Индия столкнулась с проблемой безработицы среди молодежи из-за сокращения количества рабочих мест в IT-отрасли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    В России увидели высокую конкуренцию среди автобрендов

    Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

    На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

    В Еврокомиссии сделали прогноз о конфликте на Украине

    Расхождение в показаниях термометров дома и у синоптиков объяснили

    Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

    Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

    В России рассказали о подразделении украинских «черных вдов»

    Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok