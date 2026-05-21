Правящая партия Индии уступила «партии тараканов»

Guardian: «Народная партия тараканов» стала самой популярной в Индии

Индийская «Народная партия тараканов» стала самой популярной в стране, набрав более 18 миллионов подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и обойдя по этому показателю правящую партию. Об этом сообщает The Guardian.

«Страница набрала более 15 миллионов подписчиков, намного опередив правящую партию "Бхаратия джаната парти" (БДП) [премьер-министра] Нарендры Моди, у которой на этой платформе 8,8 миллиона подписчиков», — указано в статье.

Движение было образовано после того, как глава Верховного суда Индии сравнил безработную молодежь с «тараканами, которые сидят в интернете и нападают на всех подряд». Аккаунт партии в соцсети Х вскоре был заблокирован на территории Индии.

Ранее сообщалось, что Индия столкнулась с проблемой безработицы среди молодежи из-за сокращения количества рабочих мест в IT-отрасли.