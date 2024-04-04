Безработицу среди индийской молодежи объяснили

CNBC: безработица среди молодежи в Индии растет из-за сокращений в IT-отрасли

Индия столкнулась с проблемой безработицы среди молодежи из-за сокращения количества рабочих мест в IT-отрасли. Об этом со ссылкой на экспертов рынка труда пишет CNBC.

По данным статистических ведомств республики, в четвертом квартале безработица среди граждан в возрасте от 20 до 24 лет выросла с 43,65 до 44,49 процента, а среди населения в возрасте от 25 до 29 лет — с 13,35 до 14,33 процента по сравнению с прошлым периодом. При этом в самой густонаселенной стране мира за 2022 финансовый год в высшие учебные заведения поступили 43,3 миллиона человек.

Генеральный директор рекрутинговой компании Foundit Чандра Гариса отмечает, что несмотря на стабильно высокий рост индийской экономики, найм в IT-секторе замедлился. Одна из причин — развитие технологии искусственного интеллекта и автоматизация, которые позволяют сократить количество позиций, требующих базовых навыков, объяснила она.

По данным фирмы, в прошлом году найм IT-специалистов упал на 18 процентов по сравнению с 2022 годом, а общее число вакансий в технологических отраслях сократилось на пять процентов. В феврале количество открытых позиций сократилось еще на девять процентов по сравнению с предыдущим месяцем. «Существует несоответствие между спросом и предложением рабочих мест, и это становится серьезной социальной проблемой в Индии», — сказал заместитель директора и научный сотрудник Института Карнеги в республике Суяш Рай.

Ранее стало известно, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Компании решили бороться с кадровым голодом за счет рабочих, которые не знают русского языка, в связи с сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.