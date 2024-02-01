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09:26, 1 февраля 2024Экономика

С кадровым голодом в России решили бороться за счет рабочих из Северной Кореи

«Ъ»: бизнес в России стал интересоваться работниками из Индии и Северной Кореи

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Об этом со ссылкой на источники в кадровых агентствах сообщает «Коммерсантъ».

Компании решили бороться с кадровым голодом за счет рабочих, которые не знают русского языка, в связи с сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.

«Ситуация с нехваткой работников в производственном секторе усугубилась, он и так с трудом конкурировал за кадры с ретейлом и е-коммерцией. Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий», — заявила директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких.

В 2023 году число работавших в России иностранцев сократилось до 3,5 миллиона человек (одновременно находящихся в стране) (до 2020 года их было более 4,5 миллиона), отметила Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По ее мнению, это связано с ослаблением рубля и опасениями иностранцев отправиться в зону военной операции. Приток работников из стран дальнего зарубежья также снижается — в 2016-2019 годах он составлял примерно 120-130 тысяч человек в год, а в 2023 году он сократился до 114 тысяч человек.

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По словам гендиректора компании Welldone Артема Киреева, работники из Индии не будут обходиться работодателям дешевле россиян — особенно с учетом расходов на перевозку и оформление документов. Однако сотрудников без знания языка сложнее переманить на другую работу. Незнание языка при этом не всегда является препятствием для работы.

Ранее для борьбы с кадровым голодом в Россию решили привезти с целью трудоустройства тысячи африканцев. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед. Страны договорились о создании условий для трудоустройства десяти тысяч кенийских граждан, однако в какой отрасли они будут работать, неизвестно.

Также власти предложили бороться с кадровым голодом в стране при помощи пенсионеров. По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, государству нужно снимать социальные страховые взносы в пенсионные фонды с пожилых граждан, а для молодежи — создавать льготы, стимулируя их к трудовой деятельности.

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      Вячеслав Агапов
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