Склад в Пензенской области, загоревшийся после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Подробности о ликвидации последствий атаки сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники», — написал он.
Помимо того, к ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда и авиацию МЧС, добавил глава области.
В ночь на 30 июля украинские беспилотники ударили по складу маркетплейса в Пензенской области. По данным Мельниченко, удалось оперативно эвакуировать 200 сотрудников, находившихся на объекте.
При ударе, по словам губернатора, пострадали три человека.