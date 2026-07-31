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15:25, 31 июля 2026 (обновлено: 15:28, 31 июля 2026)Россия

Появились подробности о загоревшемся при ударе ВСУ складе в Пензенской области

Мельниченко: Склад в Пензенской области, загоревшийся после удара ВСУ, потушили
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Склад в Пензенской области, загоревшийся после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Подробности о ликвидации последствий атаки сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники», — написал он.

Помимо того, к ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда и авиацию МЧС, добавил глава области.

В ночь на 30 июля украинские беспилотники ударили по складу маркетплейса в Пензенской области. По данным Мельниченко, удалось оперативно эвакуировать 200 сотрудников, находившихся на объекте.

При ударе, по словам губернатора, пострадали три человека.

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