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15:10, 31 июля 2026 (обновлено: 15:25, 31 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Киева о замершем фронте

Депутат Колесник: ВС РФ выдавливают ВСУ из Донбасса, расширяя зону безопасности
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продолжают выдавливать ВСУ из Донбасса и расширять зону безопасности, а военная логистика противника разгромлена вплоть до блокады Черного моря, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление Украины о том, что фронт замер и идет война на истощение.

«Наши войска спокойно, как сказал Верховный главнокомандующий, выдавливают украинские войска из Донбасса и других территорий, расширяя зону безопасности. Удары наносятся по серьезнейшим объектам, которые несут военную нагрузку для ВСУ, в том числе по портам. Логистика военная ВСУ просто разгромлена. Практически можно говорить о блокаде Черного моря — это процентов 15 запасов, а это много поступающего из западных стран для ВСУ», — сказал депутат.

По его словам, удары наносятся и по Николаеву, и по Черноморску, и по Одессе. Вся причальная линия выведена из строя, испорчена инфраструктура, а береговая линия, где могли бы подойти корабли противника для разгрузки боеприпасов, находится в огневом кольце.

Ранее советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш заявил, что фронт замер с обеих сторон конфликта, он почти не двигается. Он утверждает, что в настоящее время украинская и российская армии ведут войну на истощение, уничтожая инфраструктуру обеих стран.

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