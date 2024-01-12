В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

Хусейн Мохамед: Кения договорилась с Россией о трудоустройстве 10 тысяч граждан

В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев. Об этом на странице в соцсети Х сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.

Россия и Кения договорились о создании условий для трудоустройства десяти тысяч кенийских граждан, однако в какой отрасли они будут работать, Мохамед не уточнил. Известно, что подобные соглашения африканская страна заключила с Израилем — для кенийцев выделят 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, а также с Сербией (для них создадут 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Кроме того, 2,5 тысячи африканских медработников примет Саудовская Аравия и еще 250 тысяч различных работников — Германия.

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