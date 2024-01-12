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19:43, 12 января 2024Экономика

В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

Хусейн Мохамед: Кения договорилась с Россией о трудоустройстве 10 тысяч граждан

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Россию решили привезти для трудоустройства тысячи африканцев. Об этом на странице в соцсети Х сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.

Россия и Кения договорились о создании условий для трудоустройства десяти тысяч кенийских граждан, однако в какой отрасли они будут работать, Мохамед не уточнил. Известно, что подобные соглашения африканская страна заключила с Израилем — для кенийцев выделят 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, а также с Сербией (для них создадут 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Кроме того, 2,5 тысячи африканских медработников примет Саудовская Аравия и еще 250 тысяч различных работников — Германия.

Ранее власти предложили бороться с кадровым голодом в стране при помощи пожилых граждан. По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, с работающих пенсионеров надо снимать социальные страховые взносы в пенсионные фонды, а для молодежи — создавать льготы, стимулируя их к трудовой деятельности.

Ранее о резком росте дефицита кадров на российском рынке труда по итогам собственного исследования рассказал научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин. По его данным, в стране не хватает примерно 4,8 миллиона работников.

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      Вячеслав Агапов
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