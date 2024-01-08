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14:20, 8 января 2024Экономика

В России предложили решить проблему дефицита кадров за счет пенсионеров

Титов: решить проблему дефицита кадров надо при помощи пенсионеров и молодежи

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Решить проблему кадрового голода в России можно, используя все ресурсы страны — в том числе надо привлекать пенсионеров и молодежь. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РИА Новости.

По его словам, с работающих пенсионеров надо снимать социальные страховые взносы в пенсионные фонды, а для молодежи — создавать льготы, стимулируя их к трудовой деятельности.

Титов добавил, что в стране также нужно решать вопросы образования. «К сожалению, здесь мы пока отстаем, быстро переобучить специалистов с одной профессии на другую — у нас в стране целая проблема. Неудивительно, что все чаще звучат предложения о том, чтобы была большая гибкость при приеме на бюджетные места в вузах», — заявил он.

Ранее о резком росте дефицита кадров на российском рынке труда по итогам собственного исследования рассказал научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин. По его данным, в стране не хватает примерно 4,8 миллиона работников.

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков заявил, что с кадровым голодом столкнулись около 91 процента российских компаний. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов главной проблемой российской экономики, которую невозможно решить бюджетными тратами и дешевыми кредитами.

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      Мария Грушко
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