Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

Набиуллина: нехватка рабочей силы является основной проблемой экономики России

Основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы. Соответствующую причину назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит RT.

По словам представителя Банка России, для дальнейшего роста экономики необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда. Особенно остро проблема с кадрами обстоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень, — машиностроение и химическая промышленность.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в три процента, а в некоторых регионах и того меньше», — объяснила глава регулятора.

Ранее в Центробанке (ЦБ) заявили о продолжающемся росте дефицита свободных трудовых ресурсов на российском рынке. Нехватка рабочих рук усиливает давление на экономику страны наравне с эффектом от санкций, отметили в регуляторе. При этом еще одним негативным фактором на российском рынке труда назвали невысокую географическую и межотраслевую мобильность кадров. «Ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда. Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться», — добавили представители ЦБ.

Ситуацию на рынке труда в стране в ходе совещания по экономическим вопросам оценил президент России Владимир Путин. Он заявил, что уровень безработицы в стране «устойчиво низкий». При этом доходы граждан растут, опережая темпы инфляции, а среднемесячная зарплата в России с января по август увеличилась до 70,3 тысячи рублей.