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14:43, 27 октября 2023Экономика

В ЦБ заявили об усилении дефицита трудовых ресурсов

В Центробанке заявили об усилении дефицита свободных трудовых ресурсов в России
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Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В настоящее время дефицит свободных трудовых ресурсов на российском рынке продолжает усиливаться. Это обстоятельство оказывает дополнительное давление на экономику страны наравне с эффектом от масштабных международных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В регуляторе также заявили, что еще одним негативным фактором на российском рынке труда является невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы. В ЦБ назвали подобное обстоятельство «дополнительным структурным ограничением». «Ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда. Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться», — заключили в ЦБ.

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По итогам заседания, которое состоялось 27 октября, совет директоров Банка России принял решение резко поднять размер ключевой ставки сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе объяснили решение усилением инфляционного давления в стране. Кроме того, в настоящее время увеличение внутреннего спроса все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже (Мосбирже) опустился ниже отметки в 93 рубля. По состоянию на 13:46 по московскому времени, курс американской валюты снизился до 92,89 рубля. Ближе к 14:30 котировки продолжили падение и достигли уровня в 92,76 рубля. Суммарное сокращение с начала дня составило 1,19 процента.

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      Анатолий Акулов
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