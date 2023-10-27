Центробанк России повысил ключевую ставку до 15 процентов годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на два процентных пункта, до 15 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Большинство аналитиков ожидали роста ставки, однако чаще всего они склонялась к тому, что Центробанк ограничится повышением на один процентный пункт, до 14 процентов.

За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

В нынешнем пресс-релизе указано, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше более ранних прогнозов. При этом увеличение внутреннего спроса все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

Регулятор считает, что в условиях слабого рубля и дефицита трудовых ресурсов производителям проще переносить возросшие издержки в цены. В связи с этими обстоятельствами ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции к концу года в сторону повышения — до 7-7,5 процента. В 2024 году регулятор ожидает рост цен в районе 4-4,5 процента.

Также Центробанк предупредил, что ожидать скорого снижения ставки не стоит, ДКП будет оставаться достаточно жесткой продолжительный период, иначе с инфляцией не справиться.

Накануне первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил предстоящее заседание ЦБ с битвой при Ватерлоо, поскольку оно во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году.

Также в четверг, 26 октября, Европейский центробанк (ЕЦБ) сохранил ставку на уровне 4,5 процента, центробанк Турции поднял ее с 30 до 35 процентов, что обусловлено ростом инфляции выше 60 процентов с начала года, а Нацбанк Украины, напротив, опустил ставку сразу на четыре процентных пункта, до 16 процентов. В последнем случае регулятор объяснил, что пойти на ослабление ДКП позволяют улучшения в национальной экономике и сдержанная реакция рынка на отказ от фиксированного курса гривны, что произошло в начале месяца.