Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:45, 27 октября 2023Экономика

Курс доллара опустился ниже 93 рублей на фоне решения ЦБ поднять ставку

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей после резкого роста ставки ЦБ
СюжетКурс доллара:

Фото: Gary Cameron / Reuters

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до отметки в 93,3 рубля после решения совета директоров Центробанка поднять ключевую ставку до 15 процентов годовых. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:46 по московскому времени, курс доллара упал до 92,89 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,06 процента. Курс евро к этому времени опустился до отметки в 98,16 рубля, ослабнув к российской валюте на 1,42 процента.

Курс юаня ближе к 13:50 по московскому времени упал до 12,6 рубля, продемонстрировал спад на 0,11 процента. В свою очередь, индекс Мосбиржи к 14:00 опустился ниже отметки в 3,2 тысячи пунктов и оказался на уровне в 3197,46 пункта. Снижение составило 0,82 процента.

Ранее совет директоров Центробанка (ЦБ) по итогам заседания поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Таким образом, за последние четыре месяца размер ставки увеличился вдвое. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента.

В регуляторе объяснили решение усилением инфляционного давления в стране. Кроме того, в настоящее время увеличение внутреннего спроса все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а в условиях слабого рубля и дефицита трудовых ресурсов производителям проще переносить возросшие издержки в цены. Резкое повышение ключевой ставки должно поспособствовать охлаждению проинфляционных рисков и помочь стабилизировать курс нацвалюты.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости