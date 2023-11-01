Путин оценил ситуацию на рынке труда в России

Путин заявил об устойчиво низком уровне безработицы около 3 процентов в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам оценил ситуацию на рынке труда в России. Он заявил, что уровень безработицы в стране низкий, передает РИА Новости.

«Все это происходит при устойчиво низкой безработице, а сейчас она — около 3 процентов», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что доходы россиян растут темпами выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении.

Также о росте среднемесячной зарплаты в России 1 ноября рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с января по август она увеличилась до 70,3 тысячи рублей.