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21:09, 1 ноября 2023Экономика

Путин заявил о растущих выше инфляции доходах россиян

Путин заявил, что доходы россиян растут темпами выше инфляции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут темпами выше инфляции. Его цитирует РИА Новости.

По словам российского главы, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении.

Ранее Банк России спрогнозировал, что рост потребительских цен в России по итогам года ускорится до 7-7,5 процента. Целевого показателя в 4 процента в этом году достичь не удастся, но регулятор ожидает, что годовая инфляция с учетом ужесточения денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5 процента в 2024 году.

В условиях повышения инфляционных рисков и роста инфляционных ожиданий по итогам заседания совета директоров 27 октября Центробанк принял решение резко поднять ключевую процентную ставку — с 13 до 15 процентов годовых.

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      Юлия Мискевич
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