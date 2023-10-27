Банк России спрогнозировал инфляцию по итогам года

ЦБ: по итогам 2023 года инфляция составит 7-7,5 %

Рост потребительских цен в России по итогам года ускорится до 7-7,5 процента, прогнозирует Центробанк (ЦБ). Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

Регулятор предупредил, что текущее инфляционное давление в последнее время значительно усилилось и складывается выше его ожиданий. Тенденция при этом проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, что свидетельствует о том, что рост внутреннего спроса все больше превышает возможности страны по расширению производства. «В этих условиях предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ослаблением рубля и дефицитом свободных трудовых ресурсов», — подытожил Банк России.

Целевого показателя в 4 процента в этом году достичь не удастся, но регулятор ожидает, что годовая инфляция с учетом ужесточения денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5 процента в 2024 году. На этом уровне показатель будет оставаться и в дальнейшем, надеется ЦБ.

В условиях повышения инфляционных рисков и роста инфляционных ожиданий по итогам заседания совета директоров 27 октября Центробанк принял решение резко поднять ключевую процентную ставку — с 13 до 15 процентов годовых. На рынке ожидали повышения, однако рассчитывали на рост до 14 процентов. Оценить последствия ужесточения монетарной политики получится не раньше, чем через полгода, однако уже сейчас эксперты предупреждают, что в слишком высокой ставке есть определенные риски для российской экономики.