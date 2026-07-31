Глава РЖД сравнил надежность российских и американских железных дорог

Белозеров назвал российские железные дороги самыми безопасными в мире

Российские железные дороги втрое надежнее, чем в среднем в мире, и вдвое превосходят по такому показателю американские. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире», — заявил Белозеров.

Сравнение он провел со ссылкой на данные Международного союза железных дорог, уточнив, что речь идет о показателе количества происшествий на миллион километров работы.

«Достигается это нашим самым большим трудовым коллективом в России: 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге "Российские железные дороги"», — подчеркнул топ-менеджер.

Накануне Олег Белозеров выступил с комментарием после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о наличии в связи с использованием Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) вопроса, который нужно решить. Глава компании заявил, что инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД составили почти 400 миллионов долларов и в случае, если в Ереване сочтут нужным изменить условия сотрудничества, российская сторона вправе ожидать возврата вложенных средств.