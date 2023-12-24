В России резко вырос дефицит кадров

РАН: дефицит кадров в России в 2023 году составил 4,8 миллиона человек

Дефицит кадров в России резко вырос в 2022-2023 годах. По итогам текущего года в РФ не хватает примерно 4,8 миллиона работников. Об этом говорится в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина, передают «Известия».

Ахапкин, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что в середине 2023 года численность работников, которых требуется принять на вакантные места, составила 6,8 процента от списочной численности, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 5,8 процента.

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек», — говорится в исследовании.

Как рассказал изданию операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков, около 91 процента российских компаний заявляют о кадровом голоде. При этом нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков спрогнозировал пик дефицита кадров в строительстве. По его словам, потребность в дополнительных работниках в этой отрасли в ближайшие годы будет расти и достигнет пика в 2026-2027 годах.