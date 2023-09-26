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20:59, 26 сентября 2023Экономика

В России спрогнозировали пик дефицита кадров в строительстве

Минтруд: пик дефицита кадров в строительстве произойдет в 2026-2027 годах

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Потребность в дополнительных работниках в строительной отрасли в ближайшие годы будет расти. Такой прогноз дал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что спрос на работников в строительстве неравномерный. «Коллеги предполагают совместно с отраслевым сообществом, что основной пик дополнительной потребности в кадрах в стройке произойдет в 2026-2027 годах», — сказал министр. При этом дефицит кадров составит около 360-400 тысяч сотрудников, а к 2030 году он снизится до 220 тысяч.

Глава Минтруда добавил, что отчасти нехватка кадров будет компенсироваться за счет межотраслевого перехода, однако отдельные отрасли экономики растут более быстрыми темпами. По его словам, сейчас происходит сжатие сферы торговли, также ожидается снижение числа работников в сельском хозяйстве.

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Министр рассказал, что в 2024 году будет готов баланс трудовых ресурсов в России и на основании этого прогноза сформируют контрольные цифры для приема в колледжи и вузы. «Мы считаем, что основным инструментом правильного подхода к кадровой политике в нашей стране должно быть появление и обязательное закрепление во всех стратегических документах раздела, посвященного кадрам», — подчеркнул Котяков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль слишком зависимой от трудовых мигрантов. Она отметила, что с учетом активного развития строительства кадровый вопрос стоит очень остро, а дефицит работников во многом покрывается именно за счет иностранных работников. Матвиенко призвала сосредоточиться на подготовке собственных специалистов, чтобы снизить зависимость от мигрантов и оставлять деньги в российской экономике.

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