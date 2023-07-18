Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:54, 18 июля 2023Экономика

Россию назвали слишком зависимой от мигрантов в строительстве

Матвиенко призвала решить вопрос с зависимостью от трудовых мигрантов в строительстве

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала российскую строительную отрасль слишком зависимой от трудовых мигрантов. Ее заявление в рамках открытого диалога с вице-премьером Маратом Хуснуллиным приводит ТАСС.

Она отметила, что с учетом активного развития строительства кадровый вопрос стоит очень остро, а дефицит работников во многом покрывается именно за счет мигрантов. Матвиенко призвала сосредоточиться на подготовке собственных специалистов. По ее словам, это не только снизит зависимость от иностранных работников, но и позволит оставлять деньги в российской экономике.

Материалы по теме:
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Еще весной 2022 года Хуснуллин назвал одной из главных трудностей в строительной отрасли дефицит кадров. Однако в июне текущего года в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что нехватки строителей больше нет, в том числе потому, что на фоне укрепления курса рубля трудовым мигрантам стало выгоднее работать в России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала нехватку кадров для технологического суверенитета России. По ее словам, для его достижения в ближайшие пять лет стране необходимо привлечь как минимум миллион работников.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об альтернативах зерновой сделке без Украины

    Москвичи записали на видео нашествие летающих муравьев

    Зампостпреда России при ООН назвал цель теракта Украины на Крымском мосту

    В Китае кита выбросило на берег из-за стихийного бедствия

    Россию назвали слишком зависимой от мигрантов в строительстве

    В Великобритании началось нашествие сексуально озабоченных слизняков

    Мэр украинского города получил повестку в военкомат

    От Кокорина отказались все клубы Италии

    Певица Джессика Симпсон показала лицо без макияжа и смутила фанатов

    Названы способы пережить предательство партнера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости