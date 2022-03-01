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В России предложили план спасения строек от катастрофы

Вице-премьер Хуснуллин заявил о подготовке плана по предотвращению обвала стройрынка

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

В российском правительстве предложили план спасения от возможного обвала стройрынка. О разработке и скором утверждении документа с мерами предотвращения катастрофы заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РБК.

«В ближайшие дни нами будет утвержден антикризисный план, который должен не допустить обвала рынка. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок стройматериалов», — сообщил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что позже правительство раскроет детали стратегии.

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Хуснуллин отметил, что с учетом повышения Центробанком ключевой ставки нужно поддержать строительство жилья. «Мы также осознаем важность быстрого реагирования на вызовы рынка. Фактически в круглосуточном режиме мы разрабатываем меры поддержки строительного рынка и ищем пути по сохранению строительства с учетом всех участников строительного процесса», — заявил чиновник.

Среди главных трудностей в строительной отрасли Хуснуллин указал дефицит кадров и подорожание материалов. Последнюю проблему, по словам вице-премьера, удастся решить за счет полного перехода на товары российского производства. Кроме того, кабмин разрабатывает меры поддержки и взаимодействия с азиатскими рынками, так как в ближайшее время стройматериалы и оборудование из Европы поступать не будут.

Помимо этого, Хуснуллин пообещал, что в России продолжат действовать льготные программы по жилищным кредитам: ипотека под семь процентов, семейная, дальневосточная и сельская ипотека. Кабмин также должен уделить особенное внимание строящимся объектам, чтобы не допустить появления новых долгостроев. Права существующих обманутых дольщиков правительство обязалось восстановить в полном объеме.

По словам Хуснуллина, власти не планируют пересматривать программу по аварийному жилью и возведению инфраструктуры, включая строительство дорог. Важными направлениями вице-премьер назвал сокращение инвестиционно-строительного цикла, снижение административных барьеров и цифровизацию всех процессов на стройках.

В январе Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки подрядчиков, работающих по госконтрактам. Таким образом в правительстве планируют уберечь строительные компании от трудностей и возможных банкротств на фоне роста цен на материалы.

Нина Ташевская
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