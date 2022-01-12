В правительстве задумали по-новому спасать стройки от катастрофы

В правительстве задумались над новыми мерами по спасению строительных компаний от трудностей и возможных банкротств из-за роста цен на материалы. Минэкономразвития подготовило пакет мер поддержки подрядчиков, работающих по госконтрактам, сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы ведомства Владислав Федулов направил документ в аппарат правительства и в Минстрой. Всего проектом Минэкономразвития предусмотрено 11 инициатив, некоторые из которых уже обсуждались и не нашли поддержки в правительстве. Среди мер предотвращения катастрофы в строительной отрасли — внедрение механизма корректировки цен госконтракта при росте стоимости стройматериалов.

В ведомстве считают необходимым быстрее доводить средства до строителей при корректировке цен договоров — деньги на эту инициативу предлагают заложить в резервный фонд правительства. Подорожание ресурсов собираются компенсировать в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Минэкономики намерено решить и проблему потери интереса компаниями к госстройкам — для этого предлагается «дорожная карта» по поддержке производителей стройматериалов. Она должна повысить объемы выпуска ресурсов и снизить их стоимость.

В рамках мер поддержки планируется реализация «сквозных проектов» в отрасли: Минэкономразвития предлагает субсидировать закупки компаний, необходимые для развития новых отечественных производств. Ведомство также хочет распространить идею импортозамещения на выбор застройщиков — приоритет будет отдаваться отечественным и евразийским подрядчикам, которые нанимают на работу в основном российских граждан.

Обсуждение мер поддержки госстроительства ведется с 2021 года. Отрасль столкнулась с трудностями из-за стремительного роста цен на стройматериалы и дефицита труда, а также из-за новых мер регулирования. Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук сообщала, что в сфере госстроительства может произойти катастрофа, если ситуация не изменится. Ярмальчук надеется, что дорожная карта, разработанная властями, будет утверждена в ближайшее время и стабилизирует ситуацию в отрасли.