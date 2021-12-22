Стройкам в России предрекли катастрофу

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предупредила правительство России о возможных рисках в дорожно-строительной отрасли «вплоть до полной остановки работ». Проблемы возникли из-за нового законодательства в сфере казначейского сопровождения. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

C 1 января в России меняются правила регулирования порядка казначейского сопровождения средств по госконтрактам. С 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применяться к госконтрактам на сумму от миллиарда рублей. В ассоциации предрекли значительные проблемы в финансово-хозяйственной деятельности подрядчиков из-за нового правила. НАИК уже попросила министра экономического развития Максима Решетникова и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина поспособствовать изменению срока вступления закона в силу.

«По сути, в строительной отрасли грядет катастрофа. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств ввиду произошедшего удорожания строительных ресурсов, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов», — заявила гендиректор НАИК Мария Ярмальчук.

В соответствии с новыми правилами, все денежные средства по госконтрактам от миллиарда рублей будут поступать на лицевой счет в казначействе, в связи с чем подрядчики не смогут использовать их до исполнения договора. Строительные компании будут вынуждены оплачивать из собственных средств расходы, не относящиеся к конкретному объекту. В связи с этим будет сложнее привлечь субподрядчиков, а число соисполнителей сократится еще на этапе открытия ими лицевых счетов.

По оценкам НАИК, отрасль не готова к новому законодательству, поэтому необходимо перенести срок его вступления в силу, чтобы деятельность строительных компаний не приостанавливалась.

Ранее в декабре госстройки столкнулись с другой угрозой — рекордный рост цен на стройматериалы повысил стоимость строительства, из-за чего цены в госконтрактах перестали соответствовать реальным затратам. Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 19,5 процента в годовом выражении.