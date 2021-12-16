В России задумали по-новому решить проблему со стройками

В правительстве России рассматривают новые способы решить проблему с подорожавшими госстройками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным госэкспертизы, строительство 146 объектов по госзаказу подорожало на 62 миллиарда рублей. Чтобы компенсировать рост стоимости, правительство предложило разрешить в начале 2022 года оплату удорожания работ по контрактам, планируемым к завершению в 2021 году. Также задуман возможный пересмотр цен госконтрактов более чем на разрешенные сейчас 30 процентов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин накануне, 15 декабря, сообщил, что строительство объектов по госзаказам подорожало из-за роста цен на стройматериалы: стоимость возведения школ увеличилась на 26 процентов, жилья — на 22 процента, металлических мостов с пролетными строениями — на 30 процентов. Такой рост стал проблемой из-за жестко прописанных в контракте цен. Подрядчики вынуждены либо работать в убыток, либо расторгать договор.

Для того чтобы цена госконтракта была пересмотрена в пределах 30 процентов, объекты должны пройти госэкспертизу. Сейчас заключения получены уже по 146 объектам, чья стоимость увеличилась на 62,8 миллиарда рублей. Власти готовы доработать механизм компенсации на случай дальнейшего роста цен, так как крупные подрядчики сейчас не рискуют заключать долгосрочные госконтракты.

Регионы беспокоит то, что рост стоимости контрактов может быть переложен на них. В правительстве заявили, что компенсацию выплатят, в том числе, из федерального бюджета, но и регионам тоже придется найти в своих бюджетах деньги для оплаты своей доли — особенно это касается территорий, располагающих дополнительными доходами. Для регионов, которым средств не хватает, правительство обещает найти отдельные решения.

Ранее в декабре рост цен был назван главной угрозой для реализации программы госстроительства. Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 19,5 процента в годовом выражении. Правительство пытается найти решение для компенсации удорожания, чтобы стройки не приостанавливались из-за увеличения затрат.