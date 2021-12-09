Названа новая угроза для строек в России

Инфляция стала новой угрозой для реализации программы, объединяющей все стройки, которые ведутся за счет бюджетных средств. Такую проблему для исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) назвал «Коммерсантъ».

Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5 процента в годовом выражении. Из-за роста цен правительство разрешило подрядчикам по согласованию с заказчиками пересматривать условия госконтрактов. Чтобы стройки не приостанавливались из-за увеличения затрат, госзаказчикам могут выделить дополнительные средства после госэкспертизы.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Главгосэкспертиза выдала 110 заключений по федеральным и около 180 заключений по региональным объектам. Точная сумма выделенных средств не называлась. При этом министр подчеркнул, что дополнительные средства будут выделены на все, что пройдет подтверждение. Решетников также рассказал, что бюджетные поступления с заградительных пошлин на черные и цветные металлы (130-150 миллиардов рублей за второе полугодие 2021 года) изначально рассматривались правительством как средство компенсации удорожания строительства.

Уровень реализации ФАИП вырос за первые три квартала 2021 года до 50,3 процента от годового плана. В 2020 году этот показатель составил 45,6 процента. В 2020 году темпы вводы объектов госстроительства замедлились из-за ограничений во время пандемии, а также из-за введения дополнительных требований. В 2021 году, как сообщил Решетников, количество завершенных строек существенно выросло: к 1 ноября в эксплуатацию введено 70 объектов — это четверть годового плана. При этом основная часть строек обычно заканчивается к концу года.

Минэкономики, отвечающее за исполнение ФАИП, уже утвердило программу на 2022-2024 годы. Ее стоимость составила три триллиона рублей. Предполагается, что реализацию программы будут контролировать в информационной системе расходов инвестиционного характера. Нововведение должно сократить количество незавершенных объектов. Запуск системы ожидается в марте 2022 года.

Подорожание стройматериалов сказалось не только на госпрограммах, но и на обычных гражданах. В среднем ремонт в 2021 году подорожал на 20 процентов. При этом цены на строительные материалы в России могут снова вырасти. Об этом накануне, 8 декабря, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он предупредил, что необходимо снизить налоговую нагрузку на производителей щебня, чтобы избежать увеличения стоимости стройматериалов.