В России подорожал ремонт квартир

INFOLine: стоимость ремонта в России выросла на 20 процентов с начала 2021 года

Ремонт жилья с начала 2021 года подорожал на 20 процентов. По данным агентства INFOLine, рост стоимости стал одним из самых высоких за всю историю наблюдений, сообщает «Российская газета».

В 2020 году ремонт одного квадратного метра в Москве обошелся бы в среднем в 6 034 рубля, а в третьем квартале 2021 года сумма составляет уже 6 875 рублей (плюс 13,93 процента). В Санкт-Петербурге средневзвешенная цена выросла с 6 712 рублей до 8 059 рублей (плюс 20,05 процента). При этом в 2019 году стоимость ремонта по сравнению с предыдущим годом поднялась незначительно — в Петербурге рост составил чуть больше трех процентов (с 6 144 до 6 273 рублей за квадратный метр).

Гендиректор агентства Иван Федяков объяснил резкий рост стоимости ремонта в России подорожанием стройматериалов из-за дефицита. «На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны», — подчеркнул он.

По данным Росстата, производство отделочных материалов (керамическая плитка, обои и так далее) увеличивается. Однако спрос растет гораздо стремительнее. На стоимость ремонта влияет и строительный бум последних полутора лет, а также увеличившееся количество свободного времени у людей из-за трудностей с путешествиями во время отпуска. По данным «Авито», в конце лета 2021 года спрос на стройматериалы вырос на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом — почти в три раза.

Услуги рабочих тоже становятся дороже. К сентябрю 2021 года средний чек на ремонт и строительство вырос на 12 процентов по сравнению с началом 2020 года, по данным сервиса YouDo.com. Причина увеличения стоимости услуг заключается в дефиците рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов.

Ремонт может быть хорошим вложением для тех граждан, кто собирается сдавать квартиру. Заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова заявила, что жилплощадь с ремонтом сдается быстрее. По ее словам, отсутствие косметического ремонта снижает арендную стоимость на 5-10 процентов. При этом чрезмерно тратиться на обновление квартиры тоже не всегда стоит — арендная ставка все равно не сильно вырастет, если жилье расположено на окраине.