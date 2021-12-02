Россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже

Россиянам, которые хотят сдать жилье в аренду по максимальным ставкам, стоит выбирать квартиры в современных домах, но не в новостройках — там стоимость найма обычно на 10 процентов ниже, заявила агентству «Прайм» заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

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По словам Поляковой, уже владеющим «лишней» квартирой гражданам стоит подумать, как повысить ее ликвидность. Эксперт раскрыла способ сдать объект подороже: квартиры с ремонтом, по ее словам, сдаются быстрее. Отсутствие косметического ремонта снижает ставку на 5–10 процентов, но и чрезмерно тратиться на обновление жилья экономкласса не стоит — стоимость аренды лота на окраине все равно сильно не вырастет.

Затраты на ремонт не должны превышать двух-трех арендных ставок, иначе обновление будет нерентабельным, указала Полякова. Она рекомендовала в первую очередь обратить внимание на сантехнику, розетки, окна и двери, стены и бытовую технику.

Специалист также выделила важность грамотного показа квартиры потенциальным арендаторам. Нужно быть сдержанными, но доброжелательными. Можно указывать на преимущества жилья, но ненавязчиво. Говорить о недостатках предыдущих съемщиков не стоит, подчеркнула Полякова.

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.