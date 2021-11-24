Россияне назвали приемлемую ставку аренды жилья

Квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц, показало совместное исследование «Дом.рф» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Опрос проводили во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.

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Как выяснили интервьюеры, максимум — 29,7 тысячи рублей в месяц — согласны платить за аренду квартиры жители Владивостока. Меньше других хотят тратиться на найм арендаторы в Красноярске — они готовы отдавать хозяевам в среднем по 16,4 тысячи рублей в месяц. В Сочи названная приемлемая ставка — 28, 4 тысячи рублей в месяц, в Казани — 22,6 тысячи, в Новосибирске — 22,2 тысячи.

Больше половины жильцов съемных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок. Желающие проживать в многоквартирных домах, как правило, выбирают одно- и двухкомнатные квартиры. Близость съемного жилья к центру города важна более чем для 40 процентов жильцов. В среднем для 37 процентов арендаторов во всех городах не так важно, в каком районе будет располагаться их съемная квартира.

Ранее генеральный директор компании «Универ Капитал» Асхат Сагдиев заявил, что покупка квартиры с инвестиционными целями (для сдачи в аренду), несмотря на всю популярность такого инструмента, — идея весьма неоднозначная. Как отметил эксперт, вложившийся в недвижимость гражданин не сможет при необходимости извлечь часть средств — придется продавать всю квартиру.