Россиянам отсоветовали рисковать с неуплатой налогов при сдаче квартир в аренду

ФНС: 90 процентов арендных квартир в России сдаются через интернет, отследить их несложно

Налоговикам в большинстве случаев несложно отследить сдачу квартиры в аренду, и россиянам не стоит рисковать с неуплатой налогов, если они получают деньги от квартиросъемщиков. Такой совет дал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил чиновник, 90 процентов квартир сдается посредством размещения рекламы в интернете. «Это не самый сложный ресурс для доступа, чтобы мы идентифицировали эту аренду», — указал он.

Егоров подчеркнул, что «режим налога на профессиональный доход, добровольный режим, был сделан специально для таких случаев». Налог в размере четырех процентов от получаемых доходов — это не та сумма, «ради которой стоит рисковать многим», заявил глава ФНС. Подключение специального налогового режима для самозанятых занимает три минуты, выход из него — одну минуту, сообщил чиновник.

Ранее стало известно, что Минфин усилит налоговую нагрузку для некоторых россиян. Речь идет, в частности, о гражданах, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российские компании. Их обяжут платить налог на доход физлиц в России.