Россиянам раскрыли масштабы увеличения налогов на недвижимость

Общественный омбудсмен Кулаков: налог на жилье может расти на 10 процентов в год

Налог на квартиры в России растет медленнее, чем цены на недвижимость, пишет «Российская газета». Почему это происходит, изданию рассказал председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки «Союз СОО» Кирилл Кулаков.

По словам общественного омбудсмена, пересмотр кадастровой стоимости жилья в большинстве российских регионов происходит раз в три года. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе он возможен раз в два года.

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Рост рыночных цен на жилье и кадастровой стоимости на 20 процентов не означает, что и налоги вырастут в том же масштабе, подчеркнул Кулаков. По его словам, закон не позволяет увеличивать сумму налога больше, чем на 10 процентов в год. При этом налог с учетом новой кадастровой стоимости придется платить только в конце 2022 года, раскрыл он важную деталь.

Ставки налога везде разные, но есть федеральные лимиты, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС): 0,3 процента для жилья, 2 процента для торгово-офисных помещений, 0,5 процента для всех прочих объектов. Изменение кадастровой стоимости влечет и изменение сумм налога.

Узнать кадастровую стоимость жилья россияне могут в личных кабинетах на сайте ФНС или на сайте Росреестра. Оспорить ее можно в специальной региональной комиссии или в суде.

Ранее стало известно, что Минфин усилит налоговую нагрузку для некоторых россиян. Речь идет, в частности, о гражданах, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российские компании. Их обяжут платить налог на доход физлиц в России.