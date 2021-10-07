В России предложили отменить транспортный налог

Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал действующий в России транспортный налог несправедливым и предложил отменить его. Свою идею Нилов высказал в разговоре с URA.RU.

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Альтернативой этого вида налога депутат считает топливный сбор. По словам Нилова, налог поступает в бюджет региона, где зарегистрировано транспортное средство, хотя фактически автомобиль может находиться в другом субъекте и портить экологию там. «Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — считает Нилов.

Депутат отметил, что часть россиян используют личные автомобили только в теплое время года для поездок на дачу. В несезон машины простаивают в гаражах, но граждане все равно платят налог. Также он рассказал, что на время простоя некоторые автовладельцы снимают машины с учета, пытаясь избежать уплаты налога.

В начале августа депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50-процентную скидку на транспортный налог за безопасное вождение. По замыслу автора инициативы, льгота распространится на автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, а сумма штрафа за каждый не превысила 1,5 тысячи рублей.