Названы способы избежать неприятностей при покупке подержанного авто

Эксперты предупредили россиян, что рынок подержанных автомобилей — одна из самых уязвимых сфер для мошенничества и различных афер и дали советы, как не стать жертвой обманщиков. Как сообщают «Известия», покупателю могут предложить угнанную или нерастаможенную машину или подсунуть автомобиль-двойник.

При покупке авто на вторичном рынке можно получить массу неприятностей, юридических, технических и финансовых. «Например, перед вами может оказаться мошенник, который пытается продать вам автомобиль, находящийся в залоге. Или продавец с дубликатом ПТС, который выдан взамен утерянного. Кроме того, всегда уточняйте семейное положение и отношение супруги/супруга к сделке. Недавний развод супругов — плохой знак для покупателя», — предупредила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

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Она напомнила, что машина считается совместно нажитым в браке имуществом, поэтому после развода второй супруг может оспорить сделку и потребовать половину стоимости машины. Чтобы избежать этой неприятности, следует получить нотариально заверенное согласие мужа или жены.

Нечестные продавцы также умалчивают о технических недостатках машины, например, авариях, конструкционных повреждениях, реальном пробеге. Член Ассоциации юристов России Марина Шмелева предупредила, что настораживать должны идеальная чистота под капотом и отсутствие следов эксплуатации в салоне.

Эксперты порекомендовали подготовиться к сделке и пробить автомобиль на сайте ГИБДД, запросив у владельца номера VIN, кузова и шасси. Также полезно попросить у продавца сервисную карту или предложить проверить авто перед покупкой в надежном сервисе за свой счет. Можно проверить владельца авто на сайте судов, Федеральной службы судебных приставов и на сайте Федеральной нотариальной палаты на предмет того, не числится ли машина в залоге.

Следует идентифицировать продавца и реального владельца транспортного средства и сравнить соответствие технических номеров в документах на автомобиль с номерами агрегатов автомобиля. Если же после сделки обнаружился дефект, можно попробовать урегулировать ситуацию путем мирных переговоров с владельцем, в противном случае следует написать заявление в полицию или обратиться в суд.

Ранее россиянам раскрыли способ легальным образом избежать уплаты налога при продаже автомобиля или уменьшить его сумму. Так, налог не выплачивается, если машина находится во владении более трех лет. Если у гражданина сохранились документы о покупке авто, можно применить налоговый вычет на полную стоимость при продаже. Автовладелец может не платить налог после продажи машины, если она досталась ему по наследству или в дар от близких родственников.

