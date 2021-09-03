Россиянам предсказали рост стоимости владения электромобилем

Относительно низкая стоимость владения электромобилем является временной, она будет расти. Об этом сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает РБК.

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Он уверен, что машины на традиционном топливе еще долго будут более выгодными, особенно в коммерческом секторе. «При приобретении бензина и дизеля платятся значительные налоги, которые заложены в цену топлива, часть которых идет на поддержание качества автодорог. Владельцы электромобилей сейчас, по сути, таких налогов не платят», — сказал он.

Дюков предсказал, что как только доля электромобилей в России увеличится, налоговая нагрузка перераспределится. Тогда владельцам экологичных авто придется платить больше. Глава «Газпром нефти» полагает, что традиционные виды топлива из нефти будут востребованы еще долго, а переход на электромобили займет продолжительное время. Дюков также отметил, что рынок нефти в настоящий момент перегрет, поскольку предложение ниже спроса.

Ранее сообщалось, что банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили. Клиенты могут получить средства для покупки у официальных дилеров под три и больше процента годовых. Пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

Согласно концепции правительства России, в стране к 2024 году будет выпущено 25 тысяч отечественных электрокаров и девять тысяч зарядных станций для них.