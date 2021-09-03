Россиянам предсказали рост стоимости владения электромобилем

Относительно низкая стоимость владения электромобилем является временной, она будет расти. Об этом сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает РБК.
Он уверен, что машины на традиционном топливе еще долго будут более выгодными, особенно в коммерческом секторе. «При приобретении бензина и дизеля платятся значительные налоги, которые заложены в цену топлива, часть которых идет на поддержание качества автодорог. Владельцы электромобилей сейчас, по сути, таких налогов не платят», — сказал он.
Дюков предсказал, что как только доля электромобилей в России увеличится, налоговая нагрузка перераспределится. Тогда владельцам экологичных авто придется платить больше. Глава «Газпром нефти» полагает, что традиционные виды топлива из нефти будут востребованы еще долго, а переход на электромобили займет продолжительное время. Дюков также отметил, что рынок нефти в настоящий момент перегрет, поскольку предложение ниже спроса.
Ранее сообщалось, что банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили. Клиенты могут получить средства для покупки у официальных дилеров под три и больше процента годовых. Пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.
Согласно концепции правительства России, в стране к 2024 году будет выпущено 25 тысяч отечественных электрокаров и девять тысяч зарядных станций для них.