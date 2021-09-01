Россиянам начали выдавать льготные кредиты на электромобили

Крупные банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили: клиенты смогут получить средства для покупки у официальных дилеров под три и больше процента годовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

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Как рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, со 2 сентября банк запускает программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные для покупки у официальных дилеров. Россияне смогут получить средства на срок до семи лет под три процента годовых. Максимальная сумма кредита — семь миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов. При страховании автомобиля на весь срок кредита ставка будет фиксированной.

Газпромбанк уже запустил подобную программу, клиентам банка доступен кредит в размере до пяти миллионов рублей на пять лет под 3,9 процента годовых. Также кредиты на покупку электрокара Porsche Taycan выдают Сетелем-банк (дочерний банк Сбербанка) и Росбанк. Их ставки — 10,9 процента при сумме 12 миллионов и 11,5 процента при сумме восемь миллионов рублей на пять лет соответственно.

Ранее в августе сообщалось, что программа властей Японии по развитию инфраструктуры для электромобилей и установке по всей стране зарядных устройств стала пустой тратой 911 миллионов долларов. Большинство из них оказались невостребованными и уже начали устаревать.

Правительство России представило концепцию перехода на электромобили, в рамках которой к 2030 году на территории страны будет 81,4 тысячи пунктов для подзарядки. Кроме того, к 2024 году страна планирует выпустить не менее 25 тысяч электрокаров.