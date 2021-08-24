Мировое господство Tesla оказалось под угрозой

Китайский производитель электромобилей Xpeng начал поставки своего флагманского седана P7 в Европу, таким образом он приступил к реализации своих амбиций по выходу на международный рынок и угрожает мировому господству корпорации Tesla Илона Маска. Как сообщает CNBC, партии моделей P7 будут отправлены из города Гуанчжоу на юге Китая в Норвегию. Автопроизводитель планирует поставить модели P7 покупателям в Норвегии в четвертом квартале 2021 года.

Китайские конкурент Tesla также сообщил, что он ускорит создание «полномасштабного» норвежского предприятия, которое будет включать в себя обслуживание клиентов, продажи, доставку и другие услуги. Соперник Xpeng — Nio — в 2021 году тоже планирует начать поставки автомобилей в Норвегию, которая стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам автомобили топливные.

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Согласно официальным данным, в 2020 году 54 процента всех проданных новых автомобилей были электрическими, что делает этот рынок привлекательным для автопроизводителей. Конкуренция на рынке электромобилей в Китае усиливается, в связи с чем Xpeng наращивает производственные мощности и запускает новые модели. В 2021 компания выпустила еще один седан под названием P5, который стоит дешевле, чем Tesla Model 3. В июле Xpeng заявила, что поставила 8 040 автомобилей — это месячный рекорд и рост на 228 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе автопроизводитель заявил, что планирует удвоить производственные мощности на одном из своих ключевых заводов.

В апреле, когда был запущен P5, один из руководителей Xpeng заявил, что компания в конечном итоге продаст автомобиль покупателям за рубежом, хотя точное время реализации планов не назвал. Чтобы привлечь дополнительный капитал, в июле компания Xpeng, зарегистрированная в США, провела двойной первичный листинг в Гонконге.