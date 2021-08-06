Китайский гигант задумал потеснить Tesla

Китайский производитель электромобилей Li Auto планирует привлечь около 11,8 миллиарда гонконгских долларов (1,5 миллиарда долларов США) на листинге в Гонконге. Автомобильный гигант установит цену в 118 гонконгских долларов (15,17 доллара США) за каждую акцию, пишет Bloomberg.

Эта сумма будет примерно на 3,2 процента ниже цены закрытия Li Auto на бирже Nasdaq 5 августа. Автопроизводитель разместит 100 миллионов акций на листинге в Гонконге, установив максимальную цену в 150 гонконгских долларов (19,29 доллара США) за штуку для розничных инвесторов. Одна американская акция Li Auto равна двум обыкновенным акциям. Таким образом китайский производитель сможет потеснить Tesla на фондовом рынке.

Цена еще не утверждена окончательно, так как обсуждения внутри компании продолжаются.

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Li Auto станет вторым китайским производителем электромобилей, торгующим акциями на биржах США, который включит свои ценные бумаги в биржевой список в Гонконге. Ранее так поступил его более крупный конкурент XPeng, собрав 2,1 миллиарда долларов на двойном первичном листинге. Корпорации материкового Китая, разместившие акции на американских биржах, хотят закрепиться на фондовом рынке в Гонконге по двум основным причинам — из-за страха быть исключенными из листинга бирж США и ради расширения базы инвесторов.

Li Auto проводят свою кампанию в Гонконге в неспокойное время для фондового рынка города. Стабильности цен на акции угрожают недавние меры Пекина, сильно ограничившие свободу деятельности образовательных и технологических компаний. Кроме того, китайское правительство заявило, что компании, располагающие данными более одного миллиона пользователей, будут проходить проверку кибербезопасности для включения в биржевые списки за рубежом.

Год назад Li Auto привлекла около 1,3 миллиарда долларов в ходе IPO в США. Акции компании продавались по цене, более чем в три раза превышавшей изначальную цену предложения в 11,50 доллара. Такой успех был обусловлен тем, что инвесторы делали высокие ставки на производителей электрокаров. Цена закрытия акций Li Auto в США 5 августа составила 31,35 доллара.

Ценные бумаги фирмы станут продавать на биржах Гонконга 12 августа. Спонсорами этого листинга являются инвестиционные банки Goldman Sachs Group и China International Capital, а швейцарский холдинг UBS Group AG выступает финансовым консультантом.