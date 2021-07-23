Атакующий собственных гигантов Китай задумал разгромить еще одну индустрию

Китай может предложить компаниям, работающим в сфере дополнительного школьного образования, стать некоммерческими организациями, сообщили источники Bloomberg. Это лишь часть мер, которые могут разгромить 100-миллиардную высокотехнологичную индустрию образования в стране. Новая атака сопоставима с еще одной, более широкой кампанией, которая уже ведется Пекином против собственной интернет-индустрии и таких гигантов, как Didi и Alibaba.

Согласно задуманным преобразованиям, компаниям больше не позволят привлекать капитал и выходить на биржу, отметили собеседники агентства. При этом организации, которые предлагают курсы по школьным предметам, не смогут быть проданы предприятиям, чьи акции торгуются на биржах, а также не смогут получать от них инвестиции. Предполагается и запрет на иностранный капитал.

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«Сделать сектор некоммерческим — то же самое, что уничтожить всю индустрию. Регулирование финансирования — это большой сюрприз, это показывает, что для властей этот вопрос не пустяковый. Сектор в ближайшее время ждут только плохие новости», — сказал специалист инвестиционного фонда Funding Capital Management (Beijing) Ву Юэфэн (Wu Yuefeng).

Местные регуляторы перестанут выдавать разрешения новым фирмам, которые предлагают внеклассное образование, и потребуют большей тщательности в работе от существующих онлайн-платформ, утверждают источники. Запретят и курсы по школьным предметам на каникулах и по выходным. Впрочем, пока новые правила не опубликованы и могут измениться.

Стоимость компаний, работающих в этом секторе, рухнула. Акции компании New Oriental Education & Technology Group 23 июля упали на 41 процент в ходе торгов в Гонконге, а Koolearn Technology Holding — на 28 процентов. Акции TAL Education подешевели на 47 процентов до открытия торгов в США, бумаги Gaotu Techedu потеряли половину стоимости. Новые меры, которые разработало учреждение, специально основанное в прошлом месяце как регулятор сектора, могут перечеркнуть прежний колоссальный рост акций TAL Education Group и Gaotu Techedu Inc.

Действия Пекина и его усилия по ужесточению государственного регулирования уже стали серьезным ударом для местного бизнеса. По данным Bloomberg, китайские предприниматели в первой половине 2021 года понесли многомиллиардные потери. С жестким давлением столкнулся, в частности, агрегатор такси Didi, который за несколько недель после выхода на биржу в Нью-Йорке лишился почти 800 миллионов долларов после того, как власти начали в его отношении расследование.

Сейчас Didi грозит и новый штраф, который связан с вопросом защиты персональных данных. Не исключено, что компанию могут наказать даже сильнее, чем Alibaba Group, которой в апреле пришлось заплатить рекордные для Китая 2,78 миллиарда долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.