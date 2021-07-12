Китай нанес многомиллиардный удар по мировой фабрике богачей

Действия китайских властей и их усилия по ужесточению государственного регулирования стали ударом для мировой фабрики миллиардеров — местного бизнеса, пишет Bloomberg. Судя по данным рейтинга богатейших людей планеты, который составляет агентство, китайские предприниматели в первой половине 2021 года понесли многомиллиардные потери. Их состояние с начала года снизилось на 16 миллиардов долларов, основные компании в среднем потеряли по 13 процентов стоимости. Агрегатор такси Didi, который вышел на биржу в Нью-Йорке 30 июня, за несколько недель лишился почти 800 миллионов долларов.

Более активное давление властей Пекина на бизнес отчасти связано с необходимостью защиты конкуренции в технологической отрасли и рисками финансового характера. Однако мотивацией служит и стремление помешать росту могущества представителей крупного бизнеса, которые оказывают колоссальное влияние на экономику страны.

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По словам одного из источников Bloomberg в правительстве, Пекин хочет помешать китайским миллиардерам стать силой, сопоставимой с южнокорейскими чеболями, специфическими мегакорпорациями, которые играют важную роль в политической жизни этого соседа Китая. Беспокоит власти и растущее неравенство. Так, председатель КНР Си Цзиньпин в одном из своих выступлений уже указывал на неравномерное развитие экономики и необходимость добиваться общего процветания.

Атаки на бизнес Пекин усилил с ноября прошлого года, когда в последний момент вынудил Ant Group Джека Ма отложить листинг в Гонконге. С тех пор крупнейшие представители самой значительной экономики Азии сталкиваются со все более жесткими мерами. В июле власти потребовали, чтобы компании, которые планируют выход на иностранные биржи, проходили специальные проверки.