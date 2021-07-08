Китай решил навредить собственным гигантам

Намерение Китая ужесточить надзор за компаниями, вышедшими на иностранные биржи, навредит перспективам листинга местных предприятий в США и в будущем может сказаться на их рыночной стоимости, пишет Reuters.

Пекин 6 июля сообщил, что решил усилить контроль над всеми китайскими компаниями, чьи акции торгуются на биржах за рубежом, а также изменить правила, касающиеся передачи данных в другие страны. За несколько дней до этого Китай также начал расследование в отношении местного технологического гиганта, агрегатора такси Didi. Эта компания недавно вышла на нью-йоркскую биржу и после решения властей столкнулся с 27-процентным падением стоимости акций.

Теперь активность китайских предприятий, готовящихся к первоначальному публичному предложению (IPO), замедлится, считают специалисты. Тем организациям, которые собрались выходить на биржу в США, возможно, придется полностью отказаться от своих планов, считает глава Primavera Capital Group Фред Ху. «Американский рынок теперь закрыт, по крайней мере пока. Ставки чрезвычайно высоки, и для технологических компаний, и для Китая как страны», — подчеркнул он.

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Рынок капитала в США в последнее десятилетие был привлекательным источником финансирования для китайских компаний, особенно для технологических гигантов. В 2021 году 34 компании из Китая при размещении на американских биржах собрали рекордную сумму в 12,5 миллиарда долларов, показывают данные Refinitiv.

Нынешняя же политика Пекина и расследования, который он инициировал в отношении ряда местных предприятий, свидетельствуют о том, что правительство «не слишком радо» намерению китайского бизнеса привлечь капитал на Западе, отметил аналитик исследовательской фирмы Rhodium Group Джордан Шнайдер.

Помимо расследования в отношении Didi, о котором стало известно 2 июля, власти Китая 5 июля начали и проверку в отношении Boss Zhipin, разработчика приложения для поиска работы, который также недавно вышел на IPO в США. С давлением столкнулся и еще один технологический гигант — Full Truck Alliance, предлагающий онлайн-решения в сфере доставки грузов.

Этот удар стал очередным в войне, которую Китай в последнее время ведет с собственными компаниями. В ноябре 2020 года по решению властей было приостановлено размещение акций Ant Group, дочернего предприятия Alibaba, а в апреле Alibaba была оштрафована на рекордную сумму в 2,8 миллиарда долларов.

