Китайское такси выйдет на биржу в США

Китайский агрегатор такси Didi (принадлежит компании Didi Chuxing) в скором времени выйдет на биржу в США. Соответствующая заявка опубликована на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата IPO (процедура первичного публичного размещения акций) и конкретная биржа, на которой оно состоится, в заявке не указаны. В качестве возможных вариантов рассматриваются Нью-Йоркская биржа (NYSE) и площадка для технологических компаний NASDAQ.

Ранее руководством Didi рассматривалась возможность размещения на Гонконгской бирже, однако в итоге от такого варианта решено было отказаться в пользу американской площадки. Агрегатор такси опасается жестких требований регулятора специального административного района Китая.

Известно, что компания планирует привлечь 100 миллионов долларов, разместив обыкновенные акции по 0,00002 доллара за штуку. По версии The Wall Street Journal, общая оценка Didi может составить 70 миллиардов долларов.

Привлеченные средства Didi собирается потратить на расширение бизнеса в Европе и на выход на китайский рынок электромобилей и беспилотных автомобилей. В настоящее время Didi, основанный в Китае в 2012 году, работает в Японии, Австралии, Бразилии, Мексике, Колумбии, Чили и Канаде. В 2020 году компания вышла на российский рынок, однако решила сосредоточиться на развитии в регионах, без Москвы и Санкт-Петербурга.