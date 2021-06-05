Власти задумались об ограничении работы зарубежных сервисов такси в России, так как они действуют в ущерб российским компаниям. Об этом сообщили глава Минцифры Максут Шадаев и депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает РБК.

«Мы видим, и нас не может не тревожить, возникающий рост экспансионистских действий со стороны других государств в этом сегменте. (...) Несмотря на свободу рынка, государство должно в первую очередь поддерживать своих разработчиков, производителей, свою отрасль», — сказал Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В первую очередь речь идет о китайских сервисах, пояснил парламентарий. По его словам, необходимо продумать механизмы, которые позволят защитить рынок от иностранной экспансии. «Понятно, что их главное преимущество сегодня — это цены», — отметил депутат.

Шадаев уточнил, что одна их отечественных компаний уже обращалась с этим вопросом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Летом прошлого года в РФ начал работу китайский агрегатор такси DiDi, которого называют «китайским Uber». Услуги сервиса доступны в Казани, Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле и Чебоксарах. В столице сервис пока не представлен.

В марте в компании сообщили о планах значительно расширить свое присутствие в стране: такси DiDi станет доступно в 100 городах.