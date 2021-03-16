Китайский конкурент «Яндекс.Такси» решил завоевать Россию

Китайский агрегатор такси DiDi, считающийся одним из главных конкурентов «Яндекс.Такси», решил завоевать российский рынок, значительно расширив свое присутствие в стране. Об этом в интервью РБК рассказал операционный директор российского филиала DiDi Даниил Петин.

По его словам, общее число городов, где планирует работать DiDi, превысит 100 — против нынешних 16. В ближайшем будущем сервис запустится в городах-миллионниках.

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«Среди них, например, Краснодар, Уфа, Воронеж и, может быть, Красноярск. До конца года планируем запустить более ста городов в России», — отметил Петин.

При этом в обозримом будущем DiDi не планирует работать в Москве и Санкт-Петербурге, которые Петин называет «очень интересными рынками»: «Пока мы присматриваемся к этим рынкам».

DiDi запустился в России в августе в 2020 года, начав работать в Казани. С тех пор сервис был запущен в нескольких областных и республиканских центрах, включая Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Оренбург.

Российским подразделением DiDi владеет китайская DiDi Chuxing. В 2016-м в нее инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), однако доля его владения не раскрывается.